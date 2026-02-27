Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 04:15

Звезду «Трансформеров» обязали вылечиться от зависимостей из-за драки

Шайя Лабаф Шайя Лабаф Фото: Boesl/dpa/Global Look Press
Американский актер Шайя Лабаф обязан пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости после инцидента в Новом Орлеане, сообщает издание People. Мужчина, как оказалось, стал участником драки у бара, из-за чего суд принял такое решение.

Лабаф напал на двух мужчин. Конфликт обернулся тем, что актер столкнулся с рядом юридических последствий, в числе прочего, ему было предписано внести залог в размере $100 000 (почти 8 млн рублей), покидать город до дальнейших разбирательств запретили. В материале указано, что Лабаф не раз говорил в интервью, что хотел бы изменить жизнь.

Ранее актриса Аглая Тарасова приступила к обновлению имиджа после завершения громкого судебного разбирательства из-за вейпа и поменяла цвет волос. Результатом она поделилась соцсетях, продемонстрировав новый шоколадный оттенок своей прически.

Тем временем суд в Санкт-Петербурге приговорил популярного блогера Юрия Кузнецова, известного как Эль Капитан, к 10 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Блогера также обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

