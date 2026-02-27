Звезду «Трансформеров» обязали вылечиться от зависимостей из-за драки Лабафа обязали пройти лечение от наркотической зависимости после драки в баре

Американский актер Шайя Лабаф обязан пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости после инцидента в Новом Орлеане, сообщает издание People. Мужчина, как оказалось, стал участником драки у бара, из-за чего суд принял такое решение.

Лабаф напал на двух мужчин. Конфликт обернулся тем, что актер столкнулся с рядом юридических последствий, в числе прочего, ему было предписано внести залог в размере $100 000 (почти 8 млн рублей), покидать город до дальнейших разбирательств запретили. В материале указано, что Лабаф не раз говорил в интервью, что хотел бы изменить жизнь.

