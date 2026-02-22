Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 08:39

Раскрыт вероятный гонорар Долиной за три концерта в Москве

РИА Новости: Долина может заработать 3,5 млн рублей за три концерта в Москве

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Народная артистка России Лариса Долина может заработать почти 3,5 млн рублей на проданных билетах на сольные концерты, которые состоятся в клубе Petter в Москве, передает РИА Новости. Исполнительница планирует выступить 26 марта, 25 мая и 26 июля.

В материале сказано, что самый дешевый билет продается за 9,5 тыс. рублей. VIP-места за столиками прямо у сцены, где будет выступать исполнительница хита «Погода в доме», можно приобрести за 18,5 тыс. рублей. При этом бар рассчитан на 91 место. По данным агентства, таким образом выручка от продажи билетов на один концерт составит почти 1,15 млн рублей при полной посадке (минус расходы на проведение мероприятия).

Ранее сообщалось, что Долина прописалась в маленькой двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме 1961 года в Лефортово после потери своей пятикомнатной недвижимости в центре Москвы (в Хамовниках). По данным источника, близкого к ситуации, артистка оформила новую регистрацию 25 декабря. Также уточнялось, что такая квартира в настоящее время стоит около 18 млн рублей.

Лариса Долина
концерты
заработок
Москва
бары
