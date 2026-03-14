ПВО сбила уже пятый по счету беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один, уже пятый по счету, украинский беспилотник, летевший на Москву, заявил в своем канале в MAX мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что один человек попал в больницу после ночной атаки украинских дронов на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Он находится под наблюдением врачей в средней степени тяжести.

До этого стало известно, что средства ПВО за три часа перехватила и уничтожила 37 украинских беспилотников над Россией. По информации Минобороны, ВСУ атаковали четыре региона страны — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Смоленскую области.