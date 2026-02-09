Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина прописалась в маленькой двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме 1961 года в Лефортово после потери своей пятикомнатной недвижимости в центре Москвы (в Хамовниках), передает Telegram-канал SHOT. По его данным, артистка оформила новую регистрацию 25 декабря. В материале сказано, что такая квартира сейчас стоит около 18 млн рублей.

По данным канала, певица приобрела эту квартиру еще 20 лет назад , но никогда в ней не жила и не планирует. Пока, по словам Долиной, она снимает квартиру в Москве.

Ранее концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что распространенная аудиозапись ее якобы разговора с мошенниками является фальшивкой, созданной с помощью искусственного интеллекта. По его словам, такие публикации представляют собой афтершок событий, произошедших с народной артисткой России.

До этого стало известно, что мошенники предлагают российским Telegram-каналам купить запись разговора исполнительницы Ларисы Долиной со злоумышленниками, которые убедили ее продать квартиру. По информации источников, за аудио они просят заплатить от $7,5 тыс. до $11 тыс. (от 580 тыс. до 850 тыс. рублей) в криптовалюте.