«Лазить по помойкам»: директор Долиной раскрыл правду о всплывшей записи

Опубликованная аудиозапись якобы разговора певицы Ларисы Долиной с мошенниками — это фейк, сгенерированный искусственным интеллектом, заявил NEWS.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он назвал подобные публикации афтершоком произошедших с народной артисткой России событий.

Вы знаете, у меня здесь ко всем этим, как я их называю для себя, афтершокам, записям, монтажам, искусственному интеллекту и прочему, отношение очень простое — не надо лазить по помойкам. <…> Сейчас куча фейков с записями продаются, которые шлепает искусственный интеллект по 100 штук в день. Я [их] не слушал и не буду слушать. То, что мне на словах рассказали, это очевидный фейк-монтаж, — отметил Пудовкин.

Концертный директор подчеркнул, что публикация чужих разговоров, настоящих или сфальсифицированных, — неприемлемые действия. Он добавил, что суть этой истории сводится к одному факту, что с Долиной случился «тотальный обман».

Я уверен, что люди суть этой истории понимают. То, что произошло, понимают. Еще раз скажу, берегите себя и своих близких. Не попадайтесь на мошеннические действия, на разводы, на коды, на «Госуслуги» и на курьерскую доставку. Не разговаривайте по телефону или перепроверяйте путем перезвона четырежды, с кем вы разговариваете. Точка, — заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники предлагают российским Telegram-каналам купить запись разговора исполнительницы Ларисы Долиной со злоумышленниками, которые убедили ее продать квартиру. По информации источников, за аудио они просят заплатить от $7,5 тыс. до $11 тыс. (от 580 тыс. до 850 тыс. рублей) в криптовалюте.