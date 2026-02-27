Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:11

В Кремле понадеялись на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном

Песков: РФ надеется на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия надеется на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, столкновения между военными двух стран не принесут ничего хорошего, передает РИА Новости.

Рассчитываем все-таки на то, что они (бои между Афганистаном и Пакистаном. — NEWS.ru) будут в самое ближайшее время прекращены, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что ВВС Афганистана нанесли удары по военным целям в Пакистане. В частности, были поражены объекты в Наушере, Джамруде и Фейсалабаде. Уточняется, что афганские военные ударили по военной базе ВС Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере республики.

До этого сообщалось, что афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел на границе двух государств.

24 февраля на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась.

