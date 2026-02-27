Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:46

Двое детей стали жертвами удара Пакистана по Афганистану

Три мирных жителя погибли при ударе ВС Пакистана по Афганистану

Фото: Kabir/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Три мирных жителя погибли, несколько пострадали в результате нового удара ВС Пакистана по Афганистану, сообщил телеканал Ariana News. Среди жертв атаки есть двое детей. Уточняется, что пакистанские ВС атаковали провинцию Пактика на востоке Афганистана.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Афганистана нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. После ударов усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба.

До этого министр информации Афганистана Аттаулла Тарар сообщил, что в пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что полномасштабное военное столкновение между Афганистаном и Пакистаном представляется маловероятным. Однако, по его мнению, не исключено, что стороны конфликта продолжат обмениваться ударами. Кроме того, указал политолог, существуют и другие силы, заинтересованные в формировании истории пакистанцев, что приводит к периодическим вспышкам борьбы и последующим периодам затишья.

Пакистан
Афганистан
военные
столкновения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы
Кинолог объяснил, как жить с собакой с деменцией
Рэпера PHARAOH привлекли к ответу за пропаганду наркотиков
Власти одного региона призвали жителей укрыться в капитальных зданиях
Стала известна дата открытия станции «Нижегородская» в Москве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.