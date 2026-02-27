Двое детей стали жертвами удара Пакистана по Афганистану Три мирных жителя погибли при ударе ВС Пакистана по Афганистану

Три мирных жителя погибли, несколько пострадали в результате нового удара ВС Пакистана по Афганистану, сообщил телеканал Ariana News. Среди жертв атаки есть двое детей. Уточняется, что пакистанские ВС атаковали провинцию Пактика на востоке Афганистана.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Афганистана нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. После ударов усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба.

До этого министр информации Афганистана Аттаулла Тарар сообщил, что в пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил, что полномасштабное военное столкновение между Афганистаном и Пакистаном представляется маловероятным. Однако, по его мнению, не исключено, что стороны конфликта продолжат обмениваться ударами. Кроме того, указал политолог, существуют и другие силы, заинтересованные в формировании истории пакистанцев, что приводит к периодическим вспышкам борьбы и последующим периодам затишья.