Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России Режим ракетной опасности впервые ввели в Свердловской области и Пермском крае

В Свердловской области и Пермском крае впервые объявили режим ракетной опасности, сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС. Аналогичный режим также ввели в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии.

В 14:00 (12:00 мск) 27 февраля на территории Пермского края введен режим «Ракетная опасность», — сообщили в МЧС.

Ранее власти Чебоксар на фоне объявления ракетной опасности в Чувашии отменили уроки в школах и занятия в секциях дополнительного образования. Глава города Станислав Трофимов призвал местных жителей сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и держаться подальше от окон.

До этого серия взрывов прозвучала в Таганроге. Глава города Светлана Камбулова посоветовала жителям спрятаться в укрытии. Предварительно, во время отражения воздушной атаки ВСУ обломки ракеты повредили жилой многоквартирный дом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В ночь на 27 февраля над регионами России, а также Черным и Азовским морями были сбиты 95 украинских беспилотников. Среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА. Кроме того, дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тверской и другими областями.