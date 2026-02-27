Backend-разработчик оценил необходимость внедрения ИИ в современный бизнес

Большинству компаний не нужны технологии искусственного интеллекта, заявил argumenti.ru backend-разработчик Михаил Давидович. Он отметил, что разработка собственной нейросети часто не стоит затраченных средств и усилий.

Но на практике им не нужен искусственный интеллект. Им нужны простые вещи: классифицировать документы, найти информацию в базе, автоматизировать ответы на типовые запросы. Это задачи уровня Excel-формул или простых алгоритмов — но они пытаются решать их с помощью самой дорогой технологии на рынке, — рассказал Давидович.

Backend-разработчик отметил, что обучение нейросетей на собственных базах данных доступно только ведущим крупным корпорациям. По его словам, настолько дорогие ресурсы необходимо использовать только в случаях, когда без них нельзя обойтись.

Ранее руководитель IT-инфраструктуры на промышленных предприятиях Алексей Петрухин рассказал, что экономия на IT-инфраструктуре может привести к авариям на производстве. Он отметил, что руководители часто не замечают пользу цифровой среды.