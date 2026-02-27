Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:47

Backend-разработчик оценил необходимость внедрения ИИ в современный бизнес

Backend-разработчик Давидович: большинство компаний не нуждается в ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Большинству компаний не нужны технологии искусственного интеллекта, заявил argumenti.ru backend-разработчик Михаил Давидович. Он отметил, что разработка собственной нейросети часто не стоит затраченных средств и усилий.

Но на практике им не нужен искусственный интеллект. Им нужны простые вещи: классифицировать документы, найти информацию в базе, автоматизировать ответы на типовые запросы. Это задачи уровня Excel-формул или простых алгоритмов — но они пытаются решать их с помощью самой дорогой технологии на рынке, — рассказал Давидович.

Backend-разработчик отметил, что обучение нейросетей на собственных базах данных доступно только ведущим крупным корпорациям. По его словам, настолько дорогие ресурсы необходимо использовать только в случаях, когда без них нельзя обойтись.

Ранее руководитель IT-инфраструктуры на промышленных предприятиях Алексей Петрухин рассказал, что экономия на IT-инфраструктуре может привести к авариям на производстве. Он отметил, что руководители часто не замечают пользу цифровой среды.

нейросети
бизнес
разработчики
затраты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба корги королевы Елизаветы II после ареста принца Эндрю
Названа цена самого дорогого дома в Сочи
Навка рассказала о подарках от Пескова
Военэксперт предупредил о возможных провокациях в Курской области
«Это блеф»: генерал раскритиковал слова Буданова о возврате территорий
Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, отзывы, критика
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.