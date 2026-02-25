Стало известно, в чем главное преимущество российских ИИ-сервисов Преподаватель Нам: ИИ-модели на русском языке отличаются быстрой адаптацией

Обучаемые на русском языке ИИ-модели обладает более быстрой адаптацией к другим рынкам, чем их западные аналоги, заявила «Вестям Подмосковья» преподаватель НИУ ВШЭ Юлиана Нам. Она отметила, что российские ИИ-сервисы зачастую обрабатывают неоднозначные и развернутые запросы, что тоже активно развивает их.

Есть несколько направлений, в которых отечественные ИИ-сервисы уже сегодня способны предложить самостоятельные продукты для международного рынка. Среди них — обработка неструктурированного текста на сложных языках. Также речь идет о голосовых интерфейсах и системах распознавания речи. Российские сервисы, обученные на разнообразной русскоязычной речи, накопили экспертизу, применимую к другим языкам со схожими особенностями, — отметила Нам.

Она подчеркнула, что российские ИИ-сервисы адаптируют под отраслевые задачи. Отдельно она выделила сегмент образовательных ИИ-инструментов. Российский рынок EdTech — один из самых развитых в мире, заявила специалист. Она добавила, что российские разработчики акцентируют внимание на точность настройки, скорость адаптации и глубокую интеграцию в конкретные процессы.

Ранее психолог Марина Муравьева заявила, что нейросети могут давать опасные советы на личные темы. Она отметила, что ИИ не может дать эмоциональную близость и заменить живого человека.