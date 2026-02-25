Психолог предостерегла от общения с ИИ на личные темы Психолог Муравьева: ИИ может давать опасные советы на личные темы

Нейросети могут давать опасные советы на личные темы, рассказала KP.RU практикующий психолог Марина Муравьева. Она отметила, что ИИ не может дать эмоциональную близость и заменить живого человека.

Профессиональные организации и исследовательские группы подчеркивают, что ИИ может давать опасные ответы, не распознавать кризис и даже усиливать стигму или бредовые конструкции, поэтому их нельзя считать заменой помощи, — рассказала Муравьева.

Психолог отметила, что не стоит обращаться к нейросетям с серьезными ментальными нарушениями — голосами в голове, зависимостью или тяжелой депрессией. По ее словам, ИИ может усугубить течение психоза.

Ранее депутат Юлия Дрожжина рассказала, что применение нейросетей для самостоятельной диагностики здоровья и лечения может быть опасно для жизни, так как уже зафиксированы случаи смерти из-за неправильного сочетания препаратов и несвоевременного обращения за помощью к специалисту. По ее словам, ИИ может быть полезным вспомогательным инструментом в медицине, но не экспертом.