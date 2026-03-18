18 марта 2026 в 01:59

«Кровная месть»: Иран пообещал принципиальный ответ за гибель Лариджани

КСИР заявил о возможности кровной мести за гибель секретаря СНБО Лариджани

Корпус стражей Исламской революции (КСИР)
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В нем военные пообещали, что не забудут о кровной мести за «великомученика», передает агентство Tasnim.

Однозначно Корпус стражей Исламской революции не забудет о кровной мести за великомученика и других мучеников священной обороны, — отметили в КСИР.

Лариджани был убит 17 марта вместе с сыном и начальником охраны. Его гибель стала очередной потерей для высшего руководства Ирана с начала операции США и Израиля 28 февраля. До этого при ударах погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, семь генералов КСИР и сотни мирных жителей. Иран неоднократно обещал возмездие и теперь вновь заявляет о намерении отомстить.

Ранее сообщалось, что похороны Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране. Вместе с ним будет похоронен глава военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани, также убитый 17 марта. Кроме того, Иран простится с сыном Лариджани Мортазой, убитым при той же атаке, что и отец. Похоронят и моряков фрегата Dena, которые погибли в результате торпедной атаки американской подводной лодки у берегов Шри-Ланки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о взрывах в двух городах на юге России
Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью
Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе
Убит, ранен, прячется в бункере: куда пропал премьер Израиля Нетаньяху
«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов
ПВО не смогла отразить атаку БПЛА на посольство в Ираке
Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент
В России впервые за 25 лет появится новый ГОСТ на черное золото
«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае
В МВД предупредили о сроке регистрации авто после покупки
Иран назвал условия для разблокировки Ормузского пролива
Вход — доллар, выход — импичмент: Трамп полностью увяз в Иране, что дальше
«Кровная месть»: Иран пообещал принципиальный ответ за гибель Лариджани
В РФПИ призвали США наказать Евросоюз за «разрушение западной цивилизации»
В Тегеране озвучили, когда и как пройдут похороны Лариджани
Поддержка Кеосаяна, развод, ссора с Соседовым: как живет Алексей Гоман
Стало известно, как санкции против РФ способны «убить» Британию
12 лет Крымской весне: как полуостров стал неприступной крепостью России
SHOT: серия взрывов прогремела в небе Адыгеи
Сафонов помог ПСЖ открыть счет в матче против «Челси»
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

