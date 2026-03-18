«Кровная месть»: Иран пообещал принципиальный ответ за гибель Лариджани

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В нем военные пообещали, что не забудут о кровной мести за «великомученика», передает агентство Tasnim.

Однозначно Корпус стражей Исламской революции не забудет о кровной мести за великомученика и других мучеников священной обороны, — отметили в КСИР.

Лариджани был убит 17 марта вместе с сыном и начальником охраны. Его гибель стала очередной потерей для высшего руководства Ирана с начала операции США и Израиля 28 февраля. До этого при ударах погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, семь генералов КСИР и сотни мирных жителей. Иран неоднократно обещал возмездие и теперь вновь заявляет о намерении отомстить.

Ранее сообщалось, что похороны Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране. Вместе с ним будет похоронен глава военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани, также убитый 17 марта. Кроме того, Иран простится с сыном Лариджани Мортазой, убитым при той же атаке, что и отец. Похоронят и моряков фрегата Dena, которые погибли в результате торпедной атаки американской подводной лодки у берегов Шри-Ланки.