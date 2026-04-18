Британка из мести облила невесту черной краской у алтаря

В Британии женщина выжидала год, чтобы отомстить своей золовке, передает Metro. Журналисты указали, что жительница графства Кент облила родственницу черной краской, когда та шла к алтарю в свадебном платье стоимостью 1800 фунтов стерлингов (около 185 тыс. рублей).

Этот поступок, как сказано в материале, был продиктован давним случаем: год назад женщина, напавшая на невесту, сама выходила замуж, и, по ее мнению, золовка подставила ей подножку во время торжества. Конфликт перерос в скрытую вражду.

Краска испортила платье, а также попала в глаза. Однако сама брачующаяся отнеслась к этому стойко и церемонию продолжила, одолжив платье у одной из приглашенных гостей. Девушка заверила, что вышла бы замуж, даже если бы ей пришлось идти к алтарю испачканной с ног до головы и без одежды.

Ранее женщина в Китае отменила свадьбу и потребовала от жениха компенсацию в размере 30 тыс. юаней (340 тыс. рублей) за объятия. Конфликт произошел после того, как невеста получила от семьи жениха брачный подарок в 200 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей). Уточнялось, что девушка передумала выходить замуж, посчитав жениха «слишком честным и мало зарабатывающим».

Тем временем жительница Ульяновской области заключила фиктивный брак с 60-летним участником специальной военной операции (СВО) ради выплат в случае его смерти. В декабре 2024 года житель поселка Чамзинка Тарас Астрахов ушел добровольцем на СВО, а в мае 2025 года получил смертельное ранение.