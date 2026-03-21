Жених перед свадьбой отвел невесту в заброшенный дом и перерезал ей горло

Житель Индии незадолго до свадьбы отвел свою 17-летнюю невесту в заброшенный дом и перерезал ей горло, сообщает Times of India. По информации издания, тело девушки обнаружили родственники подозреваемого, которые и вызвали полицию.

Отмечается, что пара была помолвлена, однако мотив убийства правоохранителям пока установить не удалось. По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора. Подозреваемый скрылся, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в американском штате Иллинойс 24-летняя женщина убила свою беременную подругу и троих ее детей, включая двухлетнего ребенка и годовалого младенца. Тела она спрятала в стиральной и сушильной машинах. Погибшая женщина была на седьмом месяце беременности.

До этого жителя Омской области приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство старшего брата и попытку избавиться от свидетельницы преступления. Женщине удалось спастись и сообщить о случившемся в полицию. До произошедшего родственники не виделись более 10 лет.

