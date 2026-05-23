Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 16:42

Франция внезапно запретила въезд высокопоставленному израильскому чиновнику

Париж закрыл въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением пропалестинских активистов

Итамар Бен-Гвир Итамар Бен-Гвир Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция запретила въезд на свою территорию министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в соцсети X. Поводом стало опубликованное чиновником видео, на котором запечатлено унижение задержанных пропалестинских активистов.

С сегодняшнего дня Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на французскую территорию. Это решение принято в связи с его недопустимыми действиями в отношении граждан Франции и других европейских стран — участников флотилии «Сумуд», — написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Барро пояснил, что при этом Париж не одобряет инициативу этой флотилии, так как она не приносит реальной пользы и лишь создает дополнительную нагрузку на дипломатические и консульские службы. Однако он подчеркнул, что Франция не станет мириться с тем, что граждан страны запугивают, угрожают или применяют к ним силу, тем более когда речь идет о действиях представителей власти.

Французсский министр отметил, что действия Бен-Гвира уже осудили многие израильские политики. Он также призвал Евросоюз ввести санкции против Бен-Гвира.

Ранее сообщалось, что Бен‑Гвир разместил в соцсетях видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд», следовавшей к сектору Газа. На записи видно, как людей со связанными руками ставят на колени и заставляют слушать гимн Израиля под надзором пограничников.

Европа
Франция
Израиль
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто такой Никол, чтобы не уйти?»: Пашинян назвал условие своей отставки
Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами
В Африке назвали сумму, необходимую для борьбы со вспышкой Эболы
Боня назвала причину обращения к Путину
Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье
Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии
«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану
Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана
Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом
Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам
Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой
На окраинах Москвы может пойти мокрый снег
Азаров раскрыл, зачем Зеленскому нужны выдумки о нападении из Белоруссии
Юрист объяснил, чем опасен срыв сирени для продажи
Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране
Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
В МИД РФ подвели итоги конференции по договору о ядерном оружии
В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива
Второй бегун оказался на волоске от смерти после марафона в Москве
МИД указал на странное поведение европейцев на конференции по ДНЯО
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.