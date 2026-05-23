Франция внезапно запретила въезд высокопоставленному израильскому чиновнику

Франция запретила въезд на свою территорию министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в соцсети X. Поводом стало опубликованное чиновником видео, на котором запечатлено унижение задержанных пропалестинских активистов.

С сегодняшнего дня Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на французскую территорию. Это решение принято в связи с его недопустимыми действиями в отношении граждан Франции и других европейских стран — участников флотилии «Сумуд», — написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Барро пояснил, что при этом Париж не одобряет инициативу этой флотилии, так как она не приносит реальной пользы и лишь создает дополнительную нагрузку на дипломатические и консульские службы. Однако он подчеркнул, что Франция не станет мириться с тем, что граждан страны запугивают, угрожают или применяют к ним силу, тем более когда речь идет о действиях представителей власти.

Французсский министр отметил, что действия Бен-Гвира уже осудили многие израильские политики. Он также призвал Евросоюз ввести санкции против Бен-Гвира.

Ранее сообщалось, что Бен‑Гвир разместил в соцсетях видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд», следовавшей к сектору Газа. На записи видно, как людей со связанными руками ставят на колени и заставляют слушать гимн Израиля под надзором пограничников.