23 мая 2026 в 17:21

Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета

Глава МИД Мирзоян: Армения заинтересована в развитии отношений с Россией

Арарат Мирзоян Арарат Мирзоян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ереван выступает за сохранение и дальнейшее развитие двусторонних отношений с Россией, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян. В то же время министр не стал отрицать, что между двумя станами есть разногласия. Мирзоян отметил, что стратегическое сотрудничество Армении с США и Евросоюзом не направлено против России, передает NEWS.am.

Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией. Многие из этих проблем и в прошлом — и 10, и 15 лет назад — бывали. Не знаю, предположим, экспорт абрикоса, импорт вина, импорт водки и так далее. Мы в конструктивной, здоровой обстановке обсудим это с нашими партнерами (с Россией. — NEWS.ru), и я надеюсь, что найдем хорошие решения, — сказал министр.

Ранее руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт сообщил, что временный запрет на импорт цветов из Армении вводится в целях обеспечение безопасности фитосанитарии. По его словам, Россия направила в Армению своих инспекторов, которые и примут решение о дальнейших поставках цветов.

До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». По данным ведомства, в воде было обнаружено превышение содержания гидрокарбонатов: иона, хлоридов и сульфатов.

Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
