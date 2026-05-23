23 мая 2026 в 17:23

Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране

Трамп опубликовал карту Ирана с намеком на возможные атаки

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту Ближнего Востока с необычным визуальным оформлением, где Иран стал американским штатом. Территории остальных ближневосточных государств были окрашены в нейтральный белый цвет.

Соединенные Штаты Ближнего Востока? — добавил в подпись на карте Трамп.

Перед этим американский лидер заявлял журналистам, что сроки завершения американо-израильской военной операции против Ирана напрямую зависят от решений иранских властей. По словам Трампа, война может закончиться очень быстро, если иранские должностные лица сделают «то, что должны».

Ранее Белый дом опубликовал в соцсети X AI-ролик в честь закрытия легендарной программы The Late Show со Стивеном Кольбером. В нем американский президент выбрасывает телеведущего в мусорный бак, закрывает крышку и начинает танцевать. О закрытии передачи по финансовым причинам было объявлено еще в прошлом году, но некоторые СМИ считают, что шоу отменили из-за регулярных шуток про Трампа.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

