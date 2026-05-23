Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране

Трамп опубликовал карту Ирана с намеком на возможные атаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social карту Ближнего Востока с необычным визуальным оформлением, где Иран стал американским штатом. Территории остальных ближневосточных государств были окрашены в нейтральный белый цвет.

Соединенные Штаты Ближнего Востока? — добавил в подпись на карте Трамп.

Перед этим американский лидер заявлял журналистам, что сроки завершения американо-израильской военной операции против Ирана напрямую зависят от решений иранских властей. По словам Трампа, война может закончиться очень быстро, если иранские должностные лица сделают «то, что должны».

