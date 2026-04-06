Трамп заявил, что война с Ираном закончится очень быстро при одном условии

Сроки завершения американо-израильской военной операции против Ирана напрямую зависят от решений иранских властей, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, война может закончиться очень быстро, если иранские должностные лица сделают то, что должны, передает Reuters.

Это может кончиться очень быстро, война. Если они сделают то, что должны. Они должны сделать определенные вещи, — сказал Трамп.

Президент утвердительно ответил на вопрос о том, является ли его ультиматум Ирану окончательным. Прежде Трамп угрожал нанести удары по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, если Тегеран не снимет блокаду в Ормузском проливе к 6 апреля. Однако позже американский президент продлил срок еще на сутки.

После того как никакой реакции от Тегерана не последовало, Трамп опубликовал еще один пост в соцсетях, в котором назвал иранцев «сумасшедшими ублюдками». Он пообещал им жизнь в аду, если пролив не будет открыт. В ответ на это командующий ВС Исламской Республики Иран «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил о готовности открыть перед Израилем и США «врата ада» в случае новых атак.