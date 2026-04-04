«Весь ад обрушится на них»: Трамп дал срок Ирану Трамп пообещал Ирану ад, если он не откроет Ормузский пролив через 48 часов

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что у Ирана осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

Помните, как я дал Ирану 10 дней на заключение сделки или для открытия Ормузского пролива? Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США, третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям. Ни один из них не является хорошим для Белого дома.

До этого Тегеран разработал систему управления судоходством в Ормузском проливе, разделив все страны на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы полностью запрещено пользоваться проливом, вторые будут платить пошлину, третьим дадут право на свободное судоходство.