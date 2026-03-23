В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке Economist: у Трампа есть четыре сценария на Ближнем Востоке, и все плохи для США

Американский президент Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома, передает журнал Economistе. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

У Трампа есть четыре варианта для дальнейших шагов на фоне того, как военные действия будут идти уже четвертую неделю подряд. Он может вести переговоры, вывести солдат из региона, продолжить или эскалировать. Если он пока не выбрал, то это потому что ни один из них не хорош, — сказано в материале.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».

Ранее Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.