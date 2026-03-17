Трамп занес ряд стран в «черный список» из-за отказа в помощи с Ираном

США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Также в свой «черный список» он поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Из-за того, что мы добились такого военного успеха, мы больше не нуждаемся в помощи стран НАТО и не желаем ее. Мы никогда ее не получали. То же самое можно сказать о Японии, Австралии или Южной Корее, — отметил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции. Глава страны объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке Ормузского пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны.

До этого пять ключевых мировых держав проигнорировали призыв Вашингтона выделить военные корабли для патрулирования и сопровождения коммерческих судов в акватории Ормузского пролива. Франция, Австралия, Китай и Япония уже уведомили американскую сторону о своем отказе присоединиться к предлагаемому альянсу.