Правительство Ирана дало ответ на ультиматум Трампа

Иран полностью готов к любому развитию ситуации с США и Израилем, заявил первый вице-президент республики Мохаммад Реза Ареф в соцсети X. По его словам, национальная безопасность и устойчивость инфраструктуры остаются приоритетом для руководства страны.

Реза Ареф сообщил, что правительство тщательно проработало меры на все возможные случаи и готово к любым угрозам. Он добавил, что защита населения и стабильность инфраструктуры находятся под строгим контролем.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа есть вариант применения ядерного оружия по Ирану, хотя эксперты считают его маловероятным, рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, более реалистичными остаются локальные удары по ключевой инфраструктуре страны.

До этого стало известно: США готовы ударить по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля, сообщил президент США Дональд Трамп. Срок ультиматума истекает в 20:00, то есть в 03:00 8 апреля по московскому времени.