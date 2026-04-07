Трамп раскрыл точное время «уничтожения цивилизации» в Иране Трамп заявил об отмене ударов по Ирану при выполнении им требований США

США готовы ударить по Ирану, если он не выполнит требования Вашингтона к вечеру 7 апреля, сообщил Fox News президент США Дональд Трамп. Срок ультиматума истекает в 20:00, то есть 03:00 8 апреля по Москве.

В 20:00 это произойдет, — подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что если на переговорах стороны придут к чему-то конкретному, ситуация может измениться, но пока он не хочет делать прогнозы. На вопрос, может ли конфликт закончиться переговорами, Трамп ответил, что «не стал бы на это ставить».

Американский лидер требует от Ирана пойти на мирную сделку и деблокировать Ормузский пролив. В противном случае он обещал ввергнуть Тегеран «в ад»: США нанесут удар по мостам и энергетике Ирана.

Ранее Бахрейн, который сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, исключил из собственного проекта резолюции по Ормузскому проливу положение о допустимости использования военной силы. Новая редакция документа делает ставку на «оборонительную» логику, предлагая государствам координировать «пропорциональные меры» для обеспечения безопасности мореплавания, в частности путем конвоирования торговых судов.