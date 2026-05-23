На дочь Трампа готовилось покушение

В Турции задержали гражданина Ирака, планировавшего убийство дочери президента США Дональда Трампа — Иванки, пишет американская газета New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, 32-летний Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади был якобы связан с иранским Корпусом стражей Исламской революции и движением «Катаиб Хезболла». Покушение он рассматривал как месть за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

После убийства Касема он ходил и говорил людям: «Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом». Мы слышали, что у него был план завладеть домом Иванки во Флориде, — отметил экс-заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар.

У аль-Саади, по данным источников, имелся план дома Иванки во Флориде, а в соцсети X он выкладывал карту района ее проживания вместе с угрозами на арабском языке. В одном из постов он писал, что находится на этапе слежки, а месть назвал вопросом времени.

Аль-Саади задержали в Турции 15 мая, после чего экстрадировали в США. Американские власти обвиняют его в организации и координации атак против американских и еврейских объектов в Европе и Северной Америке.

NYP утверждает, что подозреваемый поддерживал связи с иранскими военными и лично общался с Сулеймани — издание опубликовало их совместное фото. Аль-Саади родился в Багдаде, прошел обучение в КСИР в Тегеране, а затем основал туристическое агентство по религиозным поездкам, что позволяло ему свободно перемещаться по миру и налаживать контакты с террористическими ячейками.

При аресте в Турции у него нашли иракский служебный паспорт (специальный проездной документ для госслужащих), дающий право на минимальный досмотр или его отсутствие, а также доступ в VIP-залы. Белый дом ситуацию с возможным покушением на Иванку Трамп не комментировал.

Ранее Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за баллистическими экранами из пуленепробиваемого стекла и поликарбоната. Мероприятие проходило на спортивном стадионе под открытым небом в военной академии береговой охраны в штате Коннектикут.