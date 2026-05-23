Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 10:35

На дочь Трампа готовилось покушение

NYP: желавший отомстить за Сулеймани иракец готовил покушение на Иванку Трамп

Иванка Трамп Иванка Трамп Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Турции задержали гражданина Ирака, планировавшего убийство дочери президента США Дональда Трампа — Иванки, пишет американская газета New York Post со ссылкой на источники. По данным издания, 32-летний Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади был якобы связан с иранским Корпусом стражей Исламской революции и движением «Катаиб Хезболла». Покушение он рассматривал как месть за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

После убийства Касема он ходил и говорил людям: «Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом». Мы слышали, что у него был план завладеть домом Иванки во Флориде, — отметил экс-заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар.

У аль-Саади, по данным источников, имелся план дома Иванки во Флориде, а в соцсети X он выкладывал карту района ее проживания вместе с угрозами на арабском языке. В одном из постов он писал, что находится на этапе слежки, а месть назвал вопросом времени.

Аль-Саади задержали в Турции 15 мая, после чего экстрадировали в США. Американские власти обвиняют его в организации и координации атак против американских и еврейских объектов в Европе и Северной Америке.

NYP утверждает, что подозреваемый поддерживал связи с иранскими военными и лично общался с Сулеймани — издание опубликовало их совместное фото. Аль-Саади родился в Багдаде, прошел обучение в КСИР в Тегеране, а затем основал туристическое агентство по религиозным поездкам, что позволяло ему свободно перемещаться по миру и налаживать контакты с террористическими ячейками.

При аресте в Турции у него нашли иракский служебный паспорт (специальный проездной документ для госслужащих), дающий право на минимальный досмотр или его отсутствие, а также доступ в VIP-залы. Белый дом ситуацию с возможным покушением на Иванку Трамп не комментировал.

Ранее Трамп, на жизнь которого покушались чаще других американских лидеров, выступил за баллистическими экранами из пуленепробиваемого стекла и поликарбоната. Мероприятие проходило на спортивном стадионе под открытым небом в военной академии береговой охраны в штате Коннектикут.

Мир
США
Дональд Трамп
Иванка Трамп
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лантратова потребовала честной международной оценки трагедии в ЛНР
Скончался чемпион СССР Сергей Рожков
Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России
Лавров объяснил повышенный интерес Запада к Армении
Лавров назвал главную цель для укрепления позиций России в мире
Лавров раскрыл, кто пристально наблюдает за СВО
Лавров заявил, что в Евразии вовсю идет война нового типа
«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС
Медведев посоветовал Пашиняну начинать искать замену российскому газу
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму
Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае
«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай
«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР
Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом
Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске
Два человека пропали без вести в результате схода лавины
Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.