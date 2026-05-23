Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 мая: где сбои в России

Сегодня, 23 мая, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 23 мая

Россияне ежедневно оставляют десятки и сотни жалоб о сбоях мобильного интернета на мониторинговых сайтах. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей сегодня, 23 мая, затронули операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет 125 на момент публикации.

Обращения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Томской, Ростовской, Нижегородской, Омской, Иркутской, Липецкой, Московской, Костромской, Ленинградской областей, Краснодарского, Хабаровского, Красноярского краев, Татарстана, Башкирии, Республики Коми, Кузбасса. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания по частоте упоминаний в жалобах.

Почему не работает мобильный интернет 23 мая

Мобильный интернет может работать плохо или не функционировать вовсе в условиях беспилотной опасности. Власти зачастую предупреждают местных жителей о сопутствующих неудобствах. Мера необходима, так как дроны могут поддерживать канал связи с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отключения связи, которые происходят в российских регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

В Кремле подчеркнули, что ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Ограничения на работу интернета вводят специально обученные силовые структуры и по сигналам безопасности, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, меры принимаются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и по причине других угроз безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

В периоды ограничений мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также во время сбоев можно пользоваться сервисами из белого списка.

В него входят более 500 сайтов и приложений, включая социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, «Госуслуги» и другие.

