23 мая 2026 в 10:34

Симоньян дала одно обещание жертвам теракта в Старобельске

Симоньян предложила помощь пострадавшим при теракте в Старобельске ЛНР

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пообещала помощь пострадавшим во время атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР. В соцсетях журналистка выразила надежду, что организаторов удара ждет гражданский суд.

Старобельск, обращаюсь к вам. Если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно поможем, — отметила Симоньян.

Ранее в Сети появилось душераздирающее видео из Старобельска, на котором спасатели извлекают раненую студентку из-под обломков разрушенного общежития. На кадрах пострадавшая после удара беспилотников ВСУ девушка попросила помогать не ей, а спасти ее подругу.

Также глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что число погибших при теракте ВСУ в Старобельске выросло до 10. Общее количество пострадавших — 48. Остается неизвестным местонахождение 11 студентов.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атака ВСУ на общежитие Старобельского профессионального колледжа была устроена «выродками при поддержке европейских лидеров». По его словам, подобные действия не могут иметь никакого оправдания.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
