Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 17:04

Омбудсмен назвала число раненых несовершеннолетних при атаке в Старобельске

Омбудсмен Швенк: 16 пострадавших при атаке в Старобельске — несовершеннолетние

На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

16 несовершеннолетних числятся в списке пострадавших при ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. По ее словам, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Среди всех пострадавших у нас 16 несовершеннолетних получили ранения: двое детей в настоящее время находятся в учреждениях здравоохранения, 14 детей проходят лечение амбулаторно, — сказала Швенк.

Она добавила, что пострадавшие дети получат комплексную помощь, в том числе будет рассмотрен вопрос об их санаторной реабилитации.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал за террористические удары по мирным объектам России. Политик подчеркнул, что украинские неонацисты умышленно бьют по больницам, школам и жилым домам, параллельно возводя в ранг героев пособников гитлеровской Германии. Так спикер ГД отреагировал на атаку ВСУ в Старобельске.

Регионы
ВСУ
Старобельск
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто такой Никол, чтобы не уйти?»: Пашинян назвал условие своей отставки
Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами
В Африке назвали сумму, необходимую для борьбы со вспышкой Эболы
Боня назвала причину обращения к Путину
Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье
Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии
«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану
Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана
Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом
Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам
Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой
На окраинах Москвы может пойти мокрый снег
Азаров раскрыл, зачем Зеленскому нужны выдумки о нападении из Белоруссии
Юрист объяснил, чем опасен срыв сирени для продажи
Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране
Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
В МИД РФ подвели итоги конференции по договору о ядерном оружии
В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива
Второй бегун оказался на волоске от смерти после марафона в Москве
МИД указал на странное поведение европейцев на конференции по ДНЯО
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.