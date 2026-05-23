Омбудсмен назвала число раненых несовершеннолетних при атаке в Старобельске

16 несовершеннолетних числятся в списке пострадавших при ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк. По ее словам, двое из них госпитализированы, передает ТАСС.

Среди всех пострадавших у нас 16 несовершеннолетних получили ранения: двое детей в настоящее время находятся в учреждениях здравоохранения, 14 детей проходят лечение амбулаторно, — сказала Швенк.

Она добавила, что пострадавшие дети получат комплексную помощь, в том числе будет рассмотрен вопрос об их санаторной реабилитации.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал за террористические удары по мирным объектам России. Политик подчеркнул, что украинские неонацисты умышленно бьют по больницам, школам и жилым домам, параллельно возводя в ранг героев пособников гитлеровской Германии. Так спикер ГД отреагировал на атаку ВСУ в Старобельске.