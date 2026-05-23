Захарова заявила о шквале писем после слов постпреда Латвии о Старобельске

Россия после слов постпреда Латвии в ООН о том, что ВСУ якобы не наносили удар по Старобельску, получила массу призывов не допускать подобных речей в организации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные выпады оскорбляют чувства тех, кто сейчас сражается за жизнь своих детей, кто делает все для того, чтобы их спасти, передает ТАСС.

После слов постоянного представителя Латвии о том, что якобы ВСУ не наносили удар по Старобельску, по школьникам, детскому объекту, мы получили колоссальное количество откликов и писем не просто с возмущением, а с требованием сделать все возможное для того, чтобы подобное больше в стенах ООН не раздавалось, потому что это прямая ложь, — отметила дипломат.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. Они пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей, объяснил дипломат, и наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ ВС РФ на удар ВСУ по общежитию в ЛНР заставит Украину горько пожалеть. Он добавил, только самые серьезные ответные действия со стороны Москвы смогут остановить агрессию Киева против мирных граждан.