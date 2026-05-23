23 мая 2026 в 16:50

Тело ребенка обнаружили в пруду Тульской области

В пруду под Тулой местные жители нашли тело 15-летнего подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тело подростка обнаружили в водоеме около населенного пункта Большое Чернево Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, погибшим оказался 15-летний мальчик.

23 мая в ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о происшествии на воде. Вблизи населенного пункта Большое Чернево местными жителями на поверхности акватории пруда было замечено тело погибшего 15-летнего мальчика, — сказано в сообщении.

Ранее очевидцы вытащили из воды тонувшего подростка. По информации издания, ребенка госпитализировали.

До этого стало известно о поисках двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей в Туве. В перевернувшемся судне находились трое человек. Как сообщили в МЧС, женщина 46 лет самостоятельно выплыла на берег. Все пассажиры передвигались по воде без спасательных жилетов.

Также двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет погибли во время паводка в Красноярском крае. По предварительной информации, моторную лодку начало быстро сносить в бурную реку в районе деревни Тархово Енисейского округа.

