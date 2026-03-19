Россиянин расправился со старшим братом спустя 10 лет разлуки

Жителя Омской области приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство брата

Жителя Муромцевского района Омской области приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство старшего брата и попытку избавиться от свидетельницы преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. До произошедшего родственники не виделись более 10-ти лет.

Суд установил, что 27 августа 2025 года 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего 60-летнего брата ножом в грудь во время конфликта. Чтобы замести следы преступления, злоумышленник попытался устранить 60-летнюю свидетельницу, прибывшую из Омска вместе с его родственником. Женщине удалось спастись и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Мужчине были предъявлены обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления (ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Виновный обязан возместить 1 млн рублей супруге погибшего брата и 50 тыс. рублей пострадавшей женщине.

Ранее в Москве сосед убил своего 64-летнего приятеля. Конфликт возник во время просмотра футбольного матча из-за разных предпочтений в командах. Правоохранительные органы установили, что обвиняемый нанес потерпевшему множественные травмы топором, ножом и утюгом. Психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым из-за хронического алкоголизма.