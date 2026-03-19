19 марта 2026 в 12:20

Россиянин расправился со старшим братом спустя 10 лет разлуки

Жителя Омской области приговорили к 14 годам тюрьмы за убийство брата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жителя Муромцевского района Омской области приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство старшего брата и попытку избавиться от свидетельницы преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. До произошедшего родственники не виделись более 10-ти лет.

Суд установил, что 27 августа 2025 года 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего 60-летнего брата ножом в грудь во время конфликта. Чтобы замести следы преступления, злоумышленник попытался устранить 60-летнюю свидетельницу, прибывшую из Омска вместе с его родственником. Женщине удалось спастись и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

Мужчине были предъявлены обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления (ч. 3 ст. 30, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Виновный обязан возместить 1 млн рублей супруге погибшего брата и 50 тыс. рублей пострадавшей женщине.

Ранее в Москве сосед убил своего 64-летнего приятеля. Конфликт возник во время просмотра футбольного матча из-за разных предпочтений в командах. Правоохранительные органы установили, что обвиняемый нанес потерпевшему множественные травмы топором, ножом и утюгом. Психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым из-за хронического алкоголизма.

Омская область
убийства
братья
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илия II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Иран пригрозил США и Израилю продолжением атак на энергоинфраструктуру
Диетолог ответила, какие напитки полезны для людей старше 50 лет
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

