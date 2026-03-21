21 марта 2026 в 07:55

Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине

Американка спрятала тела беременной подруги и ее троих детей в стиральной машине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В штате Иллинойс (США) 24-летняя женщина убила свою беременную подругу и троих ее детей, включая двухлетнего ребенка и годовалого младенца, сообщает Daily Star. Причины такого поступка не раскрываются.

Погибшая женщина была на седьмом месяце, она скончалась от потери крови. Американка, как пишут журналисты, спрятала тела в стиральной и сушильной машинах, при этом преступление раскрылось после того, как сама убийца призналась в содеянном своему другу.

Мужчина обратился в полицию. Она признала вину и была приговорена к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее полиция Флориды приступила к расследованию гибели 44-летней Моники Рубач и ее двоих детей. По версии следствия, женщина расправилась с сыном и дочкой, после чего свела счеты с жизнью.

До этого в Нижневартовске женщина напала на восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома. По словам матери ребенка, злоумышленница пыталась увести девочку. Жители утверждают, что подобные случаи происходили и раньше — женщина якобы нападала и на других детей и их матерей. После инцидента девочка находится в стрессовом состоянии.

