Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине

В штате Иллинойс (США) 24-летняя женщина убила свою беременную подругу и троих ее детей, включая двухлетнего ребенка и годовалого младенца, сообщает Daily Star. Причины такого поступка не раскрываются.

Погибшая женщина была на седьмом месяце, она скончалась от потери крови. Американка, как пишут журналисты, спрятала тела в стиральной и сушильной машинах, при этом преступление раскрылось после того, как сама убийца призналась в содеянном своему другу.

Мужчина обратился в полицию. Она признала вину и была приговорена к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

