15 марта 2026 в 20:22

«Никто не поможет»: обезумевшая россиянка подкараулила девочку и напала

Женщина напала на восьмилетнюю девочку и едва не похитила в Нижневартовске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жительница Нижневартовска напала на восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома, передает РЕН ТВ. По словам матери ребенка, женщина пыталась увести ее со словами «никто не поможет», однако отпустила после появления соседей, сумевших спугнуть незнакомку.

Родители утверждают, что злоумышленница подкараулила школьницу во дворе, стала приставать к ней, зажимала рот и пыталась увести в неизвестном направлении. После произошедшего девочка находится в стрессовом состоянии — она плачет и начала заикаться, при этом физических травм у ребенка нет.

Мама девочки также рассказала, что подобные случаи происходили и раньше. По ее словам, женщина уже нападала на других детей и их матерей, а жители обращались в полицию, однако ее каждый раз отпускали.

В Смоленске ранее пропала девятилетняя девочка. Школьницу нашли живой в 300 метрах от ее дома спустя два дня после исчезновения. Она была в квартире с 43-летним мужчиной и его сожительницей. Пару задержали и предъявили обвинения по статье о похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. Девочку вернули семье.

дети
нападения
Нижневартовск
похищения
«Никто не поможет»: обезумевшая россиянка подкараулила девочку и напала
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

