«Никто не поможет»: обезумевшая россиянка подкараулила девочку и напала Женщина напала на восьмилетнюю девочку и едва не похитила в Нижневартовске

Жительница Нижневартовска напала на восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома, передает РЕН ТВ. По словам матери ребенка, женщина пыталась увести ее со словами «никто не поможет», однако отпустила после появления соседей, сумевших спугнуть незнакомку.

Родители утверждают, что злоумышленница подкараулила школьницу во дворе, стала приставать к ней, зажимала рот и пыталась увести в неизвестном направлении. После произошедшего девочка находится в стрессовом состоянии — она плачет и начала заикаться, при этом физических травм у ребенка нет.

Мама девочки также рассказала, что подобные случаи происходили и раньше. По ее словам, женщина уже нападала на других детей и их матерей, а жители обращались в полицию, однако ее каждый раз отпускали.

