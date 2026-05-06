В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку Мужчину осудили за покушение на главу администрации Нижневартовска в 1998 году

Одинцовский городской суд приговорил к 11 годам строгого режима мужчину, проходящего фигурантом по делу о покушении на убийство главы администрации Нижневартовска Юрия Тимошкова, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области. События разворачивались в 1998 году.

Одинцовским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении Килюшика Е. И. Судом установлено, что Килюшик Е. И. <...> в апреле и сентябре 1998 года совершил покушения на убийство главы администрации г. Нижневартовска. Суд признал Килюшика Е. И. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — отметили в суде.

Также мужчину признали виновным в еще одном покушении на убийство и в убийстве. По информации следствия, он был посредником между заказчиком и исполнителем в организованной преступной группе.

Ранее суд арестовал жителя Оренбурга, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве из-за нецензурной брани в общественном месте.