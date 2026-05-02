Напавшего на свердловского губернатора арестовали только за маты

Жителя Оренбурга, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге, арестовали, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Его признали виновным по статье о мелком хулиганстве из-за нецензурной брани в общественном месте.

Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток, — сообщили в суде.

Во время нападения глава региона фотографировался с горожанами. По словам очевидцев, нападавший был одет в спортивную форму. Его обезвредил замглавы частной охранной компании Дмитрий Рылин. При этом сам глава региона сохранил полное самообладание и не прервал общение с гражданами.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на убийство наследной принцессы Амалии и ее сестры принцессы Алексии. Под стражу заключен 33-летний уроженец Гааги. Когда полиция проводила обыск, то обнаружила два топора. На них были вырезаны имена принцесс и фашистские приветствия.