В Гааге задержан мужчина, готовивший нападение на принцесс

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на убийство наследной принцессы Амалии и ее сестры принцессы Алексии, передает газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры. Под стражу заключен 33-летний уроженец Гааги.

По информации следствия, подготовка нападения могла начаться в феврале 2026 года. Когда полиция проводила обыск, то обнаружила два топора. На них были вырезаны имена принцесс и фашистские приветствия.

Правоохранители также обнаружили лист бумаги с записями, где упоминались дочери монарха и намерение устроить «кровавую бойню». Первый суд назначен на 4 мая.

В издании подчеркнули, что принцесса уже получала угрозы. В 2022 году она не смогла поехать в студенческое общежитие, и охрану пришлось усилить.

Ранее, 26 апреля, в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, неизвестный открыл огонь. Внутри находились президент США Дональд Трамп со своей семьей. Американского лидера и его родных эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Вскоре нападавший был задержан.

