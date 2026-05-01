В Гааге задержан мужчина, готовивший нападение на принцесс

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на убийство наследной принцессы Амалии и ее сестры принцессы Алексии, передает газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры. Под стражу заключен 33-летний уроженец Гааги.

По информации следствия, подготовка нападения могла начаться в феврале 2026 года. Когда полиция проводила обыск, то обнаружила два топора. На них были вырезаны имена принцесс и фашистские приветствия.

Правоохранители также обнаружили лист бумаги с записями, где упоминались дочери монарха и намерение устроить «кровавую бойню». Первый суд назначен на 4 мая.

В издании подчеркнули, что принцесса уже получала угрозы. В 2022 году она не смогла поехать в студенческое общежитие, и охрану пришлось усилить.

