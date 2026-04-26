Трампа эвакуировали из-за стрельбы на официальном приеме

Президента США Дональда Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором он присутствовал, передает Axios. По информации СМИ, неизвестный открыл стрельбу во время мероприятия, которое проходило в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что стрелок был схвачен сотрудниками Секретной службы. Журналисты также передавали о громких взрывах в зале, что привело к неразберихе.

Кроме республиканца, с приема эвакуировали первую леди Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Сам глава Белого дома и его приближенные не пострадали в результате инцидента.