Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся

Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся Полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области

Один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся.

Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Полицейские выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.