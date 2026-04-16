Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся

Один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По информации ведомства, открывший огонь мужчина скрылся.
Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Полицейские выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.
В результате один полицейский погиб, трое получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Стрелявший скрылся, — пояснили в ведомстве.