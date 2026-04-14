Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 18:01

Пьяная гонка на «девятке» закончилась стрельбой на Урале

На Урале полиция открыла огонь по машине с пьяным водителем после часа погони

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав в поселке Ключевой Свердловской области, рассказал РИА новости пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. Мужчину и его пассажиров арестовали.

Чтобы задержать нарушителя, сотрудникам полиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие — пистолет-пулемет «Кедр» и ПМ. Лихач арестован и содержится под стражей, — отметил Горелых.

Местные жители заметили пьяного водителя за рулем серебристого ВАЗ-2109 и позвонили в полицию. Наряд ДПС оперативно нашел «девятку» уже в Серове, включил мигалки и через громкоговоритель приказал водителю немедленно остановиться.

Водитель не выполнил требование и поехал по трассе, совершая резкие маневры. Погоня продолжалась более часа. Затем нарушитель развернулся и поехал обратно в сторону Серова.

На безопасном участке инспекторы начали стрелять по колесам. Только после этого автомобиль остановился. Горелых добавил, что никто не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская машина получили механические повреждения, подлежащие восстановлению.

Ранее полицейским в Петербурге пришлось стрелять по колесам каршерингового авто, чтобы остановить нетрезвого водителя. Изначально сотрудники ДПС хотели проверить документы.

Регионы
Россия
Свердловская область
стрельбы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.