Пьяная гонка на «девятке» закончилась стрельбой на Урале

На Урале полиция открыла огонь по машине с пьяным водителем после часа погони

Сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав в поселке Ключевой Свердловской области, рассказал РИА новости пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. Мужчину и его пассажиров арестовали.

Чтобы задержать нарушителя, сотрудникам полиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие — пистолет-пулемет «Кедр» и ПМ. Лихач арестован и содержится под стражей, — отметил Горелых.

Местные жители заметили пьяного водителя за рулем серебристого ВАЗ-2109 и позвонили в полицию. Наряд ДПС оперативно нашел «девятку» уже в Серове, включил мигалки и через громкоговоритель приказал водителю немедленно остановиться.

Водитель не выполнил требование и поехал по трассе, совершая резкие маневры. Погоня продолжалась более часа. Затем нарушитель развернулся и поехал обратно в сторону Серова.

На безопасном участке инспекторы начали стрелять по колесам. Только после этого автомобиль остановился. Горелых добавил, что никто не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская машина получили механические повреждения, подлежащие восстановлению.

