Ревнивец устроил кровавую бойню в Волгоградской области В Волгоградской области мужчина ранил жену и расстрелял ее любовника

В Волгоградской области мужчина устроил стрельбу на улице, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительной информации, стрелок ранил свою жену и убил ее любовника.

В материале говорится, что в результате инцидента также пострадал прохожий. По неподтвержденным данным, вскоре после случившегося мужчину удалось задержать.

