23 апреля 2026 в 13:10

Ревнивец устроил кровавую бойню в Волгоградской области

В Волгоградской области мужчина ранил жену и расстрелял ее любовника

В Волгоградской области мужчина устроил стрельбу на улице, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительной информации, стрелок ранил свою жену и убил ее любовника.

В материале говорится, что в результате инцидента также пострадал прохожий. По неподтвержденным данным, вскоре после случившегося мужчину удалось задержать.

Ранее инцидент со стрельбой случился 16 апреля в оренбургском поселке Аккермановка. Полиция пыталась задержать мужчину, объявленного в федеральный розыск, но тот при виде сотрудников органов открыл по ним огонь и скрылся.

До этого сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав в поселке Ключевой Свердловской области. Мужчину и его пассажиров арестовали. Никто в результате погони не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская машина получили механические повреждения, подлежащие восстановлению.

Прежде полицейским в Петербурге пришлось стрелять по колесам каршерингового авто, чтобы остановить нетрезвого водителя. Изначально сотрудники ДПС хотели проверить документы.

