01 мая 2026 в 14:43

Очевидцы рассказали о спокойствии Паслера после инцидента с неизвестным

РИА Новости: Паслер сохранил самообладание после инцидента с неизвестным

Денис Паслер Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Во время первомайского митинга в Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался совершить резкий маневр и подбежать к губернатору Денису Паслеру. Координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Наталья Грехова, ставшая очевидцем событий, рассказала РИА Новости, что глава региона сохранил полное самообладание и не прервал общение с гражданами.

Охрана сработала четко, Денис даже после продолжил спокойно фотографироваться. Потом ушел с охраной, — рассказала Грехова.

Видео инцидента, на котором охрана оперативно скручивает нарушителя, облетело местные СМИ. Задержанный был немедленно передан правоохранительным органам для выяснения мотивов его поступка. Грехова отметила, что Паслер не выказал признаков беспокойства и завершил запланированную программу мероприятия.

Ранее стало известно, что мужчину, пытавшегося напасть на губернатора во время митинга на «Екатеринбург Арене», обезвредил замглавы частной охранной компании Дмитрий Рылин. Он участвовал в обеспечении безопасности мероприятия. По информации журналистов, Рылин оперативно среагировал на происходящее и предотвратил развитие инцидента.

