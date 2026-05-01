01 мая 2026 в 12:11

Раскрыты подробности нападения на губернатора Свердловской области

Замглавы ЧОП обезвредил напавшего на губернатора Свердловской области Паслера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время первомайского митинга на «Екатеринбург-Арене», обезвредил замглавы частной охранной компании Дмитрий Рылин, сообщили сотрудники стадиона URA.RU. Он участвовал в обеспечении безопасности мероприятия.

Он серьезный, ответственный, требовательный. Увлекается футболом, проводит обучение для стюардов — контролеров-распорядителей. Если какие конфликтные ситуации случаются, сам подрывается и идет решать вопрос, — рассказал собеседник.

По данным источника, Рылин оперативно среагировал на происходящее и предотвратил развитие инцидента. После этого мужчину передали правоохранительным органам.

Во время нападения глава региона фотографировался с горожанами. По словам очевидцев, нападавший был одет в спортивную форму.

Юрист Вадим Багатурия между тем сообщил, что напавший на губернатора Свердловской области может быть привлечен к уголовной ответственности. По его словам, строгость наказания будет зависеть от выбранной статьи УК РФ и мотивов преступника.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
