Раскрыты подробности нападения на губернатора Свердловской области

Мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время первомайского митинга на «Екатеринбург-Арене», обезвредил замглавы частной охранной компании Дмитрий Рылин, сообщили сотрудники стадиона URA.RU. Он участвовал в обеспечении безопасности мероприятия.

Он серьезный, ответственный, требовательный. Увлекается футболом, проводит обучение для стюардов — контролеров-распорядителей. Если какие конфликтные ситуации случаются, сам подрывается и идет решать вопрос, — рассказал собеседник.

По данным источника, Рылин оперативно среагировал на происходящее и предотвратил развитие инцидента. После этого мужчину передали правоохранительным органам.

Во время нападения глава региона фотографировался с горожанами. По словам очевидцев, нападавший был одет в спортивную форму.

Юрист Вадим Багатурия между тем сообщил, что напавший на губернатора Свердловской области может быть привлечен к уголовной ответственности. По его словам, строгость наказания будет зависеть от выбранной статьи УК РФ и мотивов преступника.