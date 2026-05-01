Юрист ответил, что может грозить напавшему на губернатора Паслера Юрис Багатурия: напавший на губернатора Паслера может сесть в тюрьму

Напавший на губернатора Свердловской области может быть привлечен к уголовной ответственности, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. По его словам, строгость наказания будет зависеть от выбранной статьи УК РФ и мотивов преступника.

Преступник может быть привлечен к уголовной ответственности за нападение на губернатора, однако это будет зависеть от статьи, по которой будет рассматриваться дело. Квалификация деяния и строгость наказания зависят от мотивов и целей нападения, а также от того, как эти обстоятельства соотносятся с должностными полномочиями потерпевшего, — заявил он.

Багатурия отметил, что вероятное состояние алкогольного опьянения может стать отягчающим обстоятельством в рамках разбирательства по нападению на губернатора. По его словам, должность потерпевшего может также сыграть роль.

Состояние алкогольного опьянения не является никогда облегчающим обстоятельством, оправдывающим или тем более смягчающим ответственность. Наоборот, оно является отягчающим ответственность, как и личность пострадавшего, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Денис Паслер подвергся нападению в Екатеринбурге. Согласно его информации, глава региона фотографировался с горожанами у «Екатеринбург Арены», когда в его сторону бросился неизвестный мужчина.