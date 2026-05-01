01 мая 2026 в 12:49

Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий

Мошенники начали обманывать пенсионеров под видом бывших начальников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники взяли на вооружение новую схему обмана пожилых людей, сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш. В интервью изданию Lenta.ru он сообщил, что атака начинается со звонка якобы от сотрудника отдела кадров с прежнего места работы, который сообщает о вымышленном повышении пенсии.

Преступники выманивают код из СМС, чтобы получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги» или в банковском приложении. Вслед за этим в игру вступают подставные «следователи ФСБ» и «представители Центробанка», заявляющие о попытках кражи средств или оформления кредита. Под психологическим давлением пенсионеров убеждают перевести деньги на некий «безопасный счет» для их сохранения.

Никаких «засекреченных операций» с вашими деньгами не существует. Никогда не переводите деньги на якобы «безопасный» счет — реальных безопасных счетов нет, это уловка, — заявил Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что официальные ведомства никогда не проводят секретных операций с участием граждан по телефону. Пожилым людям рекомендуют немедленно прекращать разговор при любых вопросах о кодах из сообщений или переводах.

Ранее москвичей предупредили, что им стоит опасаться мошенников, прикидывающихся сотрудниками коммунальных служб. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что настоящие работники ЖКХ не приходят к жителям с внезапными проверками.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
