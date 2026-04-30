Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков

Жителям Москвы стоит опасаться мошенников под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, которые приводит сайт столичного правительства, настоящие работники ЖКХ не приходят к жителям с внезапными проверками.

Необходимо помнить, что, если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается, — отметил заммэра.

По его словам, злоумышленники чаще всего выбирают в качестве жертв пожилых людей. Мошенники предлагают услуги по якобы замене приборов учета, проверке газовых плит и пытаются продать дорогое оборудование, пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что мошенники начали атаковать граждан России с помощью СМС-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает огромное количество текстовых сообщений.

