01 мая 2026 в 13:01

«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ

Журналист Христофору: Мерц увеличит расходы на армию за счет налогоплательщиков

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/IMAGO/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц делает ставку на милитаризацию и возможную эскалацию конфликта с Россией, заявил журналист Александр Христофору в соцсети X. Он утверждает, что будущие расходы на военно-промышленный комплекс в Германии будут увеличиваться за счет бюджета.

Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией. Немцы проспонсируют военные расходы на ВПК в условиях строгой экономии и сокращения финансирования здравоохранения, — написал журналист.

Также автор публикации напомнил, что канцлер Мерц недавно одобрил кредит Украине на сумму €90 млрд, который, по его словам, в конечном итоге также будет финансироваться за счет немецких налогоплательщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мерцу стоит тратить больше времени на завершение конфликта на Украине и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана. По словам Трампа, политик оказался в данном вопросе совершенно неэффективным.

До этого Мерц во время посещения школы в Марсберге высказал мнение, что Украине, возможно, придется смириться с уступкой части территории ради перспектив вступления в Евросоюз. Он отметил, что в какой-то момент Киев подпишет соглашение о прекращении огня, а затем и мирный договор с Россией.

