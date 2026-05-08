08 мая 2026 в 14:51

В Берлине 2 тыс. школьников вышли на акцию против закона о военной службе

В Берлине провели акцию против закона о военной службе и милитаризации ФРГ

Около 2 тыс. школьников и активистов вышли на акцию в Берлине против новой модели военной службы и курса на милитаризацию, передает ТАСС. Демонстрация проходит под лозунгами «Нет фашизму! Нет войне!» и организована движением «Школьная забастовка против воинской обязанности».

Участники собрались у Бранденбургских ворот и планируют пройти маршем к штаб-квартире ХДС, партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По данным полиции, по всей стране ожидается до 50 тыс. протестующих. Дату выбрали символично — 8 мая, день освобождения Германии от нацизма.

Поводом стал вступивший в силу с 1 января 2026 года закон: он обязывает молодых мужчин проходить медосвидетельствование и заполнять анкету о готовности к службе, при этом призыв остается добровольным. Ранее, с 2011 года, Германия перешла на полностью профессиональную армию численностью около 184 тыс. человек.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых требовали отставки канцлера Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

