В Берлине 2 тыс. школьников вышли на акцию против закона о военной службе

Около 2 тыс. школьников и активистов вышли на акцию в Берлине против новой модели военной службы и курса на милитаризацию, передает ТАСС. Демонстрация проходит под лозунгами «Нет фашизму! Нет войне!» и организована движением «Школьная забастовка против воинской обязанности».

Участники собрались у Бранденбургских ворот и планируют пройти маршем к штаб-квартире ХДС, партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По данным полиции, по всей стране ожидается до 50 тыс. протестующих. Дату выбрали символично — 8 мая, день освобождения Германии от нацизма.

Поводом стал вступивший в силу с 1 января 2026 года закон: он обязывает молодых мужчин проходить медосвидетельствование и заполнять анкету о готовности к службе, при этом призыв остается добровольным. Ранее, с 2011 года, Германия перешла на полностью профессиональную армию численностью около 184 тыс. человек.

Ранее в Берлине прошли массовые протесты, участники которых требовали отставки канцлера Мерца. На улицы города вышли тысячи людей, выражая несогласие с политикой властей.