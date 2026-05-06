06 мая 2026 в 05:41

Посол обнаружил признаки подготовки ФРГ к противостоянию с Россией

ФРГ ускоренно милитаризуется и готовится к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия». По его словам, при этом публично Берлин отрицает свое участие в конфликте на Украине.

Дипломат обратил внимание на курс Берлина на увеличение бундесвера. Кроме того, можно заметить беспрецедентное наращивание военных расходов.

Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами, — сказал Нечаев.

В апреле Германия впервые в своей истории официально утвердила новую военную стратегию, в которой Россия названа «главной угрозой». В документе заявлена цель создать самую мощную армию в Европе к 2039 году.

Ранее Германия вызвалась помочь в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с использованием военных средств. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что первый немецкий корабль уже направляется в восточную часть Средиземного моря для возможной последующей передислокации в зону конфликта.

