11 мая 2026 в 20:39

Посол Нечаев сорвал аплодисменты в ФРГ, когда заговорил о лицемерии НАТО

Посол России в Германии Сергей Нечаев сорвал аплодисменты, когда рассказывал в ФРГ про мотивы Москвы в украинском конфликте, а также о том, как страны Запада неоднократно говорили одно, а действовали по-другому, передает NZZ. В частности, по словам дипломата, звучали обещания на расширять НАТО на восток, которые были нарушены.

Нас предавали несколько раз, знаете ли, в этой истории, в том числе и во время воссоединения Германии. Мы этого не забыли. России тогда обещали, что НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток. Ни на дюйм, — сказал Нечаев.

Примерно через полтора часа после начала мероприятия между участниками возникла перепалка. Немецкий политолог Йоханнес Варвик выступил с критикой в адрес России, однако его слова вызвали бурную реакцию аудитории, которую не устроили его высказывания.

