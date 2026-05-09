09 мая 2026 в 20:05

Немецкий политик назвала проигравшими тех, кто не отмечал 9 Мая

Немецкий политик Дагделен назвала проигравшими всех, кто не отмечает 9 Мая

Севим Дагделен Севим Дагделен Фото: Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press
Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен назвала немцев, которые не отмечают 9 Мая, проигравшими. Политик нанесла визит в посольство России в ФРГ, о чем сообщила на своей странице в социальной сети X. Она поблагодарила организаторов торжества на четырех языках, включая русский.

Тот, кто сегодня не празднует, проиграл, — написала Дагделен.

Вместе с ней на приеме присутствовали член федерального правления партии Клаус Эрнст и депутат саксонского ландтага Ульф Ланге.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен провести беседу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по поводу его поездки в Москву на празднование Дня Победы. О готовящемся разговоре глава Германии сообщил журналистам во время официальной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Немецкий лидер отметил, что сам он в это время празднует День Европы в Стокгольме.

Перед этим представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что запрет немецких властей на символику Победы в Берлине 8–9 мая является кощунственным, лицемерным и мерзким поступком. Она уточнила, что действия канцлера ФРГ и его администрации опозорили тех, кто стремится увековечить память немецких борцов с фашизмом.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
