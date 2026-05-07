День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:36

Захарова одной фразой описала запрет символики Победы в Берлине

МИД назвал кощунством и лицемерием запрет символики Победы в Берлине 8–9 мая

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Запрет немецких властей на символику Победы в Берлине 8–9 мая является кощунственным, лицемерным и мерзким поступком, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его администрации опозорили тех, кто стремится увековечить память немецких борцов с фашизмом, жертвовавших своими жизнями, передает корреспондент NEWS.ru.

Кощунственно, лицемерно, мерзко. Вот так я могу сказать о том, что делает сейчас политический — бомондом их не назвать — какой-то странный сплав людей, которые не исповедуют истинные национальные интересы германского народа, а занимаются продвижением чуждой, развращающей и совращающей повестки, — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Берлина вновь вводят ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках «Трептов», «Тиргартен» и «Шенхольцер-Хайде» запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Посольство России в Берлине между тем потребовало от немецких властей отменить запрет на использование символики Победы. Дипломаты заявили, что подобные ограничения являются недопустимыми и оскорбляют память миллионов жертв борьбы с нацизмом.

Власть
Германия
Берлин
запреты
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.