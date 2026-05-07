Захарова одной фразой описала запрет символики Победы в Берлине МИД назвал кощунством и лицемерием запрет символики Победы в Берлине 8–9 мая

Запрет немецких властей на символику Победы в Берлине 8–9 мая является кощунственным, лицемерным и мерзким поступком, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его администрации опозорили тех, кто стремится увековечить память немецких борцов с фашизмом, жертвовавших своими жизнями, передает корреспондент NEWS.ru.

Кощунственно, лицемерно, мерзко. Вот так я могу сказать о том, что делает сейчас политический — бомондом их не назвать — какой-то странный сплав людей, которые не исповедуют истинные национальные интересы германского народа, а занимаются продвижением чуждой, развращающей и совращающей повестки, — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Берлина вновь вводят ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках «Трептов», «Тиргартен» и «Шенхольцер-Хайде» запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Посольство России в Берлине между тем потребовало от немецких властей отменить запрет на использование символики Победы. Дипломаты заявили, что подобные ограничения являются недопустимыми и оскорбляют память миллионов жертв борьбы с нацизмом.